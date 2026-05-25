Война США и Израиля против Ирана
Иран сбил беспилотник над Персидским заливом при помощи новой системы ПВО

Иранские военные сбили дрон противника в небе над акваторией Персидского залива. Об этом сообщило агентство Fars.

Согласно информации корреспондентов, перехват осуществлялся новыми системами противовоздушной обороны (ПВО), технические характеристики которых неизвестны.

В начале апреля официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари говорил, что Вооруженные силы Ирана уничтожили три самолета и два вертолета армии США 3 апреля при помощи новых систем ПВО, разработанных в Исламской Республике. Зольфагари также отмечал, что противовоздушные системы сухопутных сил КСИР сбили передовой штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk, а также подбили передовой штурмовик A-10. По словам представителя, в ближайшее время Иран вернет себе полный контроль над воздушным пространством.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на американских разведчиков сообщал, что Китай планирует передать Ирану новые системы ПВО. Уточнялось, что поставки будут осуществляться через третьи государства.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти высокообогащенный уран из страны.

 
