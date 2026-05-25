В Крыму объявлена ракетная опасность

В Крыму объявили Беспилотную и ракетную опасность. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«беспилотная и ракетная опасность в Республике Крым» — указано сообщении.

МЧС призвало граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что ракетный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к тому, что более 35 тыс. жителей остались без электричества и водоснабжения.

25 мая в оперштабе приграничного региона сообщили о пострадавшем в результате ракетных обстрелов Белгорода и Белгородского округа. Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в Белгороде в ходе обстрела были выбиты окна и посечен фасад административного здания предприятия. В двух многоквартирных домах повреждено остекление. Повреждения также получили грузовой и легковой автомобили.

Ранее под Белгородом дрон атаковал женщину, сажавшую картошку.