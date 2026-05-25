Украинский беспилотник атаковал в Белгородской области сажавшую картошку женщину

В Шебекинском округе дрон ВСУ ранил сажавшую картошку женщину
Thomas Peter/Reuters

В Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал сажавшую картошку женщину. Видео с ее рассказом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предоставил РИА Новости.

Пострадавшая, работающая местным почтальоном, вместе с мужем сажала картошку. Услышав по рации о подлетающем дроне, супруги пытались укрыться в саду. Но беспилотник, закружившись, взорвался прямо над ними.

Женщина получила тяжелое ранение в руку. По ее словам, оператор украинского беспилотника должен был хорошо видеть, что его целью стали обычные мирные пожилые люди. При этом дрон специльно их преследовал.

Она высказала мнение, что украинские военные осуществляют подобные атаки специально, чтобы выжить мирных жителей с приграничных территорий.

19 мая сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил в Шебекинском округе по автомобилю.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ.

 
