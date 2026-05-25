Калининградский аэропорт возобновил работу

В аэропорту Калининграда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Калининграда Храброво сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в калининградском аэропорту были введены 25 мая в 18:55 местного времени (19:55 мск).

До этого временные ограничения вводились в аэропортах Ярославля, Калуги и Череповца.

Обычно такая мера вводится на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее самолетам разрешили вылетать из Шереметьево.