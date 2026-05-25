СК сузил круг версий исчезновения Усольцевых

Следователи не нашли подтверждения версиям о побеге или похищении семьи Усольцевых. Об этом сообщили РИА Новости в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления. Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения», — отметили в ведомстве.

Оставшиеся две версии «планомерно отрабатываются следователями», заявил представитель СК.

В сообщении отмечается, что активная фаза поисков приходилась с сентября 2025 года до устойчивого покрова. 23 мая спасатели вновь выехали в зону поисков, пытаясь найти Усольцевых. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. С 24 мая к поисковой операции присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

В СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых.

 
