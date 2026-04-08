Врач рассказал, в каких случаях жвачка только усиливает запах изо рта

При газообразовании в кишечнике жевательная резинка может только усилить запах изо рта. Об этом в интервью РИАМО предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. Жвачка, по его словам, является одним из факторов вздутия.

«Классическая ситуация: человек пытается убрать неприятный запах изо рта, который связан с брожением в кишечнике, и начинает жевать жвачку. Сорбитол из нее попадает в кишечник, усиливает газообразование, и в итоге запах только усиливается, потому что газы активнее поступают в ротовую полость», — пояснил специалист.

Похожая ситуация с протеиновыми батончиками — они также усиливают газообразование, добавил он.

Стоматолог клиники Cleveland Clinic Дениз Степка до этого говорила, что неприятный запах изо рта по утрам может возникать из-за сухости слизистой, заболеваний внутренних органов и кислотного рефлюкса.

По словам эксперта, основная причина утреннего запаха — снижение выработки слюны во время сна. Слюна естественным образом очищает полость рта, смывая бактерии и остатки пищи. Когда ее становится меньше, микроорганизмы активнее размножаются и выделяют соединения с неприятным запахом.

