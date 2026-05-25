Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Кравцов рассказал о новых учебниках по информатике для старшеклассников

Кравцов: в 2027-м появятся единые учебники по информатике для старшеклассников
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В следующем году появятся единые учебники по информатике для старшеклассников. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

«На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», — сказал министр.

По словам главы ведомства, в этой работе участвуют эксперты Российской академии наук, учитываются новые направления в сфере информационных технологий. Учебники будут соответствовать федеральным стандартам и программам, подчеркнул Кравцов.

Он также добавил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9-х классов.

В начале апреля стало известно, что Российская академия наук к следующему году планирует разработать единые школьные учебники и по другим естественным наукам — физике, математике, химии и биологии. Кроме того, разрабатывается единая линейка учебников по родным и государственным языкам республик, которые будут сопровождать школьников с первого по 11-й класс.

Ранее стало известно, когда введут учебник обществознания под редакцией Медведева.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!