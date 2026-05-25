Кравцов рассказал о новых учебниках по информатике для старшеклассников

Кравцов: в 2027-м появятся единые учебники по информатике для старшеклассников

В следующем году появятся единые учебники по информатике для старшеклассников. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает пресс-служба ведомства.

«На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10–11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», — сказал министр.

По словам главы ведомства, в этой работе участвуют эксперты Российской академии наук, учитываются новые направления в сфере информационных технологий. Учебники будут соответствовать федеральным стандартам и программам, подчеркнул Кравцов.

Он также добавил, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7–9-х классов.

В начале апреля стало известно, что Российская академия наук к следующему году планирует разработать единые школьные учебники и по другим естественным наукам — физике, математике, химии и биологии. Кроме того, разрабатывается единая линейка учебников по родным и государственным языкам республик, которые будут сопровождать школьников с первого по 11-й класс.

