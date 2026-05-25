В Рязанской области выросло число погибших при атаке ВСУ на регион

Минздрав: число погибших при атаке ВСУ в Рязанской области увеличилось до пяти

Число погибших при ударе украинских БПЛА на Рязань увеличилось до пяти. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области, передает РИА Новости.

«Вчера в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Общее число погибших увеличилось до пяти», — говорится в сообщении.

До этого на территории города с 15 мая ввели режим ЧС до особого распоряжения. Уточняется, что руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации определен первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Рязанскую область 15 мая атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь». На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия.

Ранее семьям пострадавших от атаки БПЛА в Рязани пообещали денежные выплаты.