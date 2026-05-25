Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Рязанской области выросло число погибших при атаке ВСУ на регион

Минздрав: число погибших при атаке ВСУ в Рязанской области увеличилось до пяти
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Число погибших при ударе украинских БПЛА на Рязань увеличилось до пяти. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области, передает РИА Новости.

«Вчера в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Общее число погибших увеличилось до пяти», — говорится в сообщении.

До этого на территории города с 15 мая ввели режим ЧС до особого распоряжения. Уточняется, что руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации определен первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Рязанскую область 15 мая атаковали около сотни беспилотников ВСУ, основной удар пришелся по областному центру. Две многоэтажки в Рязани получили повреждения, загорелась территория одного из промышленных предприятий. После этого в городе прошел «черный дождь». На этом фоне школы и детские сады приостановили работу, отменены культурно-массовые мероприятия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семьям пострадавших от атаки БПЛА в Рязани пообещали денежные выплаты.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!