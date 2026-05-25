Врач назвала продукты, которые необходимы для здоровья щитовидной железы

Для поддержания здоровья щитовидной железы важно употреблять мясо, йодированную соль и бразильские орехи. Об этом «Москве 24» сообщила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По словам специалиста, главным строительным материалом для гормонов щитовидной железы являются йод и аминокислота тирозин, которым богата любая белковая пища: мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Наиболее безопасным способом профилактики нехватки йода считается использование при готовке йодированной, а не обычной соли. Однако бесконтрольный прием добавок с йодом или большое количество ламинария в рационе может грозить проблемами с работой железы.

Врач добавила, что другим крайне важным для здоровья щитовидной железы микроэлементом является селен. Он входит в состав ферментов, которые превращают неактивный гормон Т4 в активный Т3. При этом без него человек может ощущать разбитость и сонливость. Лучшим источником селена считается бразильский орех. Однако эксперт напомнила, что чрезмерное употребление этого продукта увеличивает риск отправления селеном и превышения калорийности всего рациона.

«Важно учитывать, что, если у человека скрытый железодефицит, работа щитовидки неизбежно страдает, потому что фермент, запускающий захват йода, железозависим. Поэтому в рационе регулярно должны присутствовать мясо или вегетарианские альтернативы, обогащенные железом, а также крупы», — объяснила диетолог.

До этого Залетова говорила, что в жаркую погоду из рациона следует исключить жирную и высокобелковую пищу, поскольку ее переваривание разогревает организм изнутри. По словам эксперта, в этот период стоит отказаться от употребления красного мяса и сыров, а долю животных жиров важно сократить до 20-25% от суточной калорийности.

