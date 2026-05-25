Врач раскрыла пользу «библейской диеты»

Главным преимуществом «библейской диеты» является отказ от ультрапереработанной пищи, консервантов, добавленного сахара. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в рацион при этом включаются злаковые, фрукты, овощи, оливковое масло и нежирные сорта мяса (говядина и баранина), рыба. Врач подчеркнула, что это источники витаминов и минералов, а также полезных жиров. Такое питание благотворно влияет на метаболическое здоровье, а также позволяет контролировать вес за счет исключения «пустых» калорий.

«Благодаря изобилию клетчатки замедляется усвоение углеводов и быстрее приходит чувство насыщения. Разнообразная растительная пища поддерживает микроорганное разнообразие ЖКТ, что важно для иммунитета и обмена веществ. А добавление кисломолочных продуктов также поможет улучшить баланс микрофлоры», – отметила Русакова.

Такое питание также предусматривает потребление продуктов с антиоксидантами, среди них — лук, капуста, ягоды и орехи. Они поддерживают иммунитет, снижают воспаления и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, указала диетолог.

Семейный нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова до этого говорила, что классический вариант «библейской диеты» напоминает средиземноморский тип питания, в рацион при это включаются овощи, фрукты, цельные злаки, рыба, оливковое масло и умеренное количество мяса. Акцент делается на цельной еде и минимуме ультрапереработанных продуктов и сахара, такая диета помогает снизить риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, можно ли компенсировать вред алкоголя диетой.

 
