Эстонцам рекомендовали отказаться от Google Maps

Эстонская пограничная служба рекомендовала судам не использовать Google Maps при передвижении по реке Нарве, чтобы случайно не оказаться в российских территориальных водах. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ERR.

По данным источника, проблема возникает из-за того, что Эстония и Россия не согласовали расположение буев на реке для демаркации границы. Временная контрольная линия, обозначенная в Google Maps, некорректна, пояснила начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк. Вместо этого она рекомендовала пользоваться GPS-навигатором или местным картографическим приложением Nutimeri.

За последние пару месяцев власти зафиксировали как минимум четыре случая незаконного пересечения границы. Сообщается, что нарушители получали предупреждения или штрафы до €600. Кукк также предупредила, что при пересечении контрольной линии ситуацией уже занимаются российские пограничники. В некоторых случаях человека возвращали в Эстонию за пару часов, в других — на это уходили дни, отметила она.

В конце апреля ERR писала, что патрульный катер эстонской полиции и погранохраны из-за технической неисправности оказался в территориальных водах России. Инцидент произошел на реке Нарове в районе Нарва-Йыэсуу. Судно вынесло в российские воды, из-за сильного ветра не помог даже якорь.

