Эксперт по БПЛА рассказал, где не стоит прятаться от атак

Эксперт по БПЛА Горбачев: от атак дронов стоит прятаться в ванной комнате

Бетонная стена является надежным барьером для атакующего беспилотника, но не во всех случаях. Например, дроны самолетного типа, как правило, оснащены достаточно мощной взрывчаткой, способной пробить такую преграду. Об этом в интервью ЕАН сообщил управляющий челябинской сетью школ операторов дронов «Аэрогений» Денис Горбачев.

«Если взять обычную жилую квартиру, то самое надежное место, где можно спрятаться, — это ванная комната, где идет стояк. Если этаж высокий, то лучше уйти ниже. Самое надежное — подвал. Внизу конструкции самые крепкие, потому что на них держится весь верх. Подвал даст возможность спастись от беспилотника мультироторного типа», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, подвалы в старых домах могут быть небезопасны, особенно при атаке крупных БПЛА.

Что касается подземных переходов, они более надежны, чем первый этаж здания, добавил Горбачев.

25 мая стало известно, что госкорпорация «Ростех» разработала новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для уничтожения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс оснащен как радиолокационной, так и оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения целей. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном диапазонах.

Ранее украинские беспилотники совершили налет на Ярославскую область.