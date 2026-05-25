Студент лишился конечности из-за атаки ВСУ на колледж в ЛНР

18-летний студент, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске, лишился ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главврача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Дмитрия Котуху.

Медик предупреждал, что одному из пациентов может потребоваться ампутация.

«Здесь была ампутация конечности, потому что она нежизнеспособна», — пояснил Котуха.

Он уточнил, что врачи прикладывают максимальные усилия для спасения жизни молодого человека, но прогнозы пока делать рано, так как он находится в крайне тяжелом состоянии.

Еще четверо пострадавших, которые проходят лечение в ЛРКБ и тоже находятся в тяжелом состоянии, имеют положительный прогноз, отметил Котуха.

До этого сообщалось, что состояние пострадавшего при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, доставленного в Москву, остается тяжелым. У молодого человека 2003 года рождения диагностировали множественные переломы костей стопы, ему проведут операцию.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров раскрыл реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

 
