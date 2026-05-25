Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Посольство России сделало заявление по задержанному в Чехии митрополиту Илариону

Посольство РФ оформило доступ к митрополиту Илариону, задержанному в Чехии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посольство России находится в курсе задержания митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Богдан Василивицкий, передает РИА Новости.

«Посольство в курсе задержания митрополита, вчера был оформлен к нему консульский доступ», — сказал он.

Чешская полиция задержала митрополита РПЦ после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

Сообщалось, что правоохранители не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. При этом самого священнослужителя увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за досмотром, что, по словам адвоката, является нарушением процессуального порядка. Личные вещи Илариона, как утверждает его защита, фактически не досматривались, а внимание силовиков сразу сосредоточились на багажнике.

Сам митрополит подчеркнул, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Более того, для него, по его словам, как для священнослужителя, «само предположение о подобном является безусловно ложным».

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!