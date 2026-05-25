Посольство России сделало заявление по задержанному в Чехии митрополиту Илариону

Посольство России находится в курсе задержания митрополита Илариона (Алфеева) в Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Богдан Василивицкий, передает РИА Новости.

«Посольство в курсе задержания митрополита, вчера был оформлен к нему консульский доступ», — сказал он.

Чешская полиция задержала митрополита РПЦ после обнаружения в его автомобиле четырех контейнеров с веществом белого цвета.

Сообщалось, что правоохранители не объяснили причину остановки и сразу приступили к досмотру. При этом самого священнослужителя увели в магазин на заправке и не дали ему наблюдать за досмотром, что, по словам адвоката, является нарушением процессуального порядка. Личные вещи Илариона, как утверждает его защита, фактически не досматривались, а внимание силовиков сразу сосредоточились на багажнике.

Сам митрополит подчеркнул, что не имеет и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Более того, для него, по его словам, как для священнослужителя, «само предположение о подобном является безусловно ложным».

Ранее в Кремле не смогли прокомментировать задержание митрополита Илариона в Чехии.