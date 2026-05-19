Россиянам рассказали, какие экзотические фрукты можно купить за 100-200 рублей

В России продолжает расти спрос на экзотические фрукты. Причин несколько: доступные цены на многие позиции, расширение ассортимента и активное использование экзотики в ресторанах и барах, где эти продукты давно стали рабочим инструментом, рассказала «Газете.Ru» Ксения Малиновская — руководитель отдела аналитики и мониторинга агрокластера «Фуд Сити».

«В рознице наибольшей популярностью пользуются фрукты с демократичной ценой. Манго из Бразилии можно купить за 65–100 рублей за штуку — за эти деньги он давно перестал быть чем-то особенным и стал привычным продуктом повседневного стола. Его покупают для себя, для детей, добавляют в смузи и салаты — и уже не воспринимают как «экзотику» в полном смысле слова. Популярность здесь держится не на новизне, а на доступности и стабильном качестве», — объяснила она.

Чуть дороже, но все еще в массовом сегменте, китайская питахайя (250–300 рублей за килограмм), лонган (400–600 рублей) и папайя (600–665 рублей). Эти фрукты постепенно входят в привычный продуктовый набор: их покупают для домашних десертов, смузи и просто чтобы разнообразить рацион.

Есть и другой канал сбыта, который во многом формирует спрос на экзотику: рестораны, кафе и бары (сегмент HoReCa).

«В HoReCa сегодня отчетливо прослеживается тренд на сезонные и специальные меню, в рамках которых заведения активно ищут уникальные продукты. На этом фоне растет интерес к редким и экзотическим фруктам: рестораны все чаще формируют спецменю, где такие позиции становятся ключевым элементом концепции и помогают выделиться на фоне конкурентов», — поделилась Малиновская.

В результате экзотические фрукты становятся для заведений полноценным рабочим инструментом: из маракуйи готовят соусы к рыбе и мясу, добавляют ее в лимонады и коктейли; питахайя и манго используются для оформления десертов и завтраков, придавая блюдам яркий и «дорогой» вид. Личи, рамбутан, гранадилла и дуриан активно используются в авторской кухне. В целом для заведений экзотика — это способ удивить гостя и добавить привычным блюдам свежесть и оригинальность.

«Цены на экзотические фрукты варьируются в широком диапазоне. Самые доступные позиции: манго, китайская питахайя, лонган и папайя. В среднем ценовом сегменте — китайская маракуйя (550–1000 рублей за килограмм) и желтая питахайя из Эквадора (около 550 рублей). Самыми дорогими остаются нишевые позиции, востребованные в первую очередь профессионалами: дуриан (1200–1800 рублей за килограмм), личи (около 2000 рублей), мангостин (1000–2000 рублей), рамбутан (1000–1700 рублей), гранадилла (1000–2000 рублей), карамбола (1000 рублей). Рестораторы готовы платить такие суммы за яркий вкус и необычную текстуру, которые выделяют их блюда на фоне конкурентов», — резюмировала она.

