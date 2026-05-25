ФСБ показала кадры прибывшего из Бельгии заминированного судна

ФСБ России опубликовала видео с газовоза «Аррхениус», на борту которого были обнаружены мины. Ролик распространил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

На кадрах показано судно в открытом море, а также процесс осмотра его корпуса. Капитан морского порта Усть-Луга сообщил, что газовоз прибыл из Антверпена (Бельгия) для погрузки сжиженного газа.

Перед заходом в порт водолазы обследовали судно и обнаружили на корпусе посторонние предметы. После этого информация была передана в ФСБ, а экипаж эвакуировали с «Аррхениуса».

На видео также продемонстрированы закрепленные на корпусе судна мины. По словам капитана газовоза, два взрывных устройства находились под кормовой частью.

Специалист-взрывотехник ФСБ рассказал, что подозрительные предметы предварительно обследовали с помощью подводного дрона. По итогам осмотра был сделан вывод, что это магнитные морские мины, произведенные в одной из стран НАТО. Масса каждого взрывного устройства составляла около семи килограммов.

До этого в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в Турцию.

