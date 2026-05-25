Бывший мэр Курска стал ответчиком по делу о незаконной приватизации

Хинштейн: экс-мэр Курска Куцак стал ответчиком по иску о незаконной приватизации
Бывший мэр Курска Игорь Куцак выступает ответчиком по иску прокуратуры о незаконной приватизации части городской организации «Благоустройство». Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, ранее предприятие полностью находилось в муниципальной собственности, однако затем 49% доли были приватизированы с нарушениями. Прокуратура считает, что должностные лица администрации города своими действиями обеспечили переход муниципального имущества к компании «Автотранссервис». Ответчиками по иску выступают ряд физических лиц, включая Куцака, а также юридические лица и комитет по управлению муниципальным имуществом, уточнил губернатор Курской области.

Прокуратура просит обратить в собственность государства стоимость доли, взыскав с «Автотранссервиса» ₽155,9 млн, полученных в нарушение антикоррупционного законодательства. Также надзорное ведомство требует признать недействительным договор купли-продажи 49-процентной доли, заключенный в 2023 году между комитетом по управлению муниципальным имуществом Курска и компанией, и взыскать с «Автотранссервиса» ₽4,2 млн — полученные дивиденды, заявил губернатор.

Игорь Куцак написал заявление об увольнении по собственному желанию 7 апреля. Он занимал должность мэра Курска с февраля 2022 года.

Ранее суд изъял землю в Курске у фирмы, связанной с криминалом.

 
