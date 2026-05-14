Суд изъял землю в Курске у фирмы, связанной с криминалом

Хинштейн: у фирмы, связанной с ОПГ, изъяли землю в центре Курска
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что Арбитражный суд региона признал незаконной передачу земельного участка площадью более 7 тыс. кв. м компании «Сатурн», связанной с ОПГ Волобуевых.

Речь идет об участке на улице Мирной, 28, площадью свыше 8 тыс. кв. м. Он находится в общей долевой собственности города и ООО «Сатурн». В 2009 году муниципалитет передал компании около тысячи квадратов для строительства многоквартирного дома в рамках программы переселения из аварийного жилья. Однако в 2011 году доля частника выросла до 8 031 кв. м.

Прокуратура посчитала такое увеличение незаконным и не соответствующим целям программы. После вынесенного протеста комитет по управлению муниципальным имуществом отменил свое постановление 2011 года. Суд первой инстанции поддержал это решение.

«Эта история — еще один яркий пример «разбазаривания» государственного имущества, а в данном случае еще и прямая связь с преступником (Дмитрий Волобуев проговорен к 24 годам лишения свободы)», — написал Хинштейн.

Губернатор заявил, что у властей нет морального права оставлять в собственности преступника государственное имущество. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Главе организованной преступной группировки Дмитрию Волобуеву вынесли приговор в 2022 году. Его осудили за убийство, поджог, мошенничество и вымогательство. В апреле 2024 года апелляционный суд общей юрисдикции снизил срок с 24 лет до 23,5 года.

Ранее суд изъял жилье, золотые слитки и монеты, принадлежащие родственникам экс-главы суда Кубани.

 
