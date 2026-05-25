Стало известно о запрете полетов малой авиации около Москвы

Полеты гражданских воздушных судов будут полностью запрещены в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 метров в начале июня. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Там отметили, что район запрета полетов ограничен на западе госграницей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, на юге — временным режимом, установленным в этой части России.

Исключения из запрета сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, которые выполняют полеты по установленным маршрутам в аэропорты и обратно. Также разрешат полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также для авиационных работ по государственным контрактам.

Публикация соответствующего оперативного извещения для авиационного персонала (НОТАМ) ожидается в ближайшее время, уточнили в организации.

Ранее Минтранс согласовал с бизнесом корректировку правил полетов дронов.

 
