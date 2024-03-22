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В России скорректировали правила полетов дронов и малой авиации

Минтранс согласовал с бизнесом корректировку правил полетов дронов

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Shutterstock

Минтранс РФ согласовал с бизнесом корректировку правил полетов дронов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве обратили внимание, что это не ужесточение, а именно корректировка правил использования российского воздушного пространства. Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и его доработали, опираясь на замечания Минюста, заключили там.

До этого «Коммерсантъ» написал, что Минтранс на фоне атак беспилотников на российские промышленные объекты решил ужесточить правила полетов дронов и малой авиации. Теперь отклонение от маршрута более чем на 10 километров будет считаться нарушением. Норма вступит в силу с 1 сентября.

В декабре приказ МВД России утвердил процедуру принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно документу, беспилотники нужно подавлять или уничтожать с целью защиты жизни, здоровья и имущества граждан, а также сотрудников ОВД, включая проведение массовых мероприятий.

Ранее в России запатентовали станок для применения пулемета против беспилотников.

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