Арестован актер Мариинки, выстреливший мальчику в лицо из-за игры на саксофоне

В Петербурге избрали меру пресечения актеру Мариинки, который выстрелил мальчику в лицо из-за игры на саксофоне. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Он будет находиться под стражей до 22 июля. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ.

Инцидент произошел 23 мая на Минском переулке у Мариинского театра — 38-летний мужчина из окна выстрелил в 11-летнего ребенка, который играл на саксофоне. Стрелок, работающий в театре, жил по соседству и ему не понравилась музыка, которую играл ребенок. Пуля попала мальчику в щеку, оставив рваную рану, после чего застряла в подбородке.

