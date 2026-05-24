«Сантиметр вбок, мог бы лишить глаза»: артист Мариинки выстрелил в мальчика в Петербурге

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице. Пуля попала ребенку в щеку и застряла в подбородке. Отец юного музыканта сообщил, что мужчина целился именно в лицо. Стрелявшего уже задержали, им оказался 38-летний уроженец Казахстана, который работает в Мариинке с 2021 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка в Санкт-Петербурге. Причиной стала игра на саксофоне — мужчину взбесила музыка. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«23 мая на Минском переулке у Мариинского театра 38-летний мужчина выстрелил в 11-летнего ребенка, который играл на саксофоне. Стрелявший жил со соседству — ему не понравилась музыка, и он произвел выстрел из пневматического оружия в несовершеннолетнего из окна своей квартиры», — говорится в публикации.

Очевидцы происшествия рассказали РЕН ТВ, что у пострадавшего мальчика все лицо было в крови.

«Возле него стоял мужчина, потом еще подошли люди. Мальчик никакого звука не издавал, не кричал, не плакал. Он просто стоял в шоке», — поделилась девушка по имени Кристина.

Отец юного музыканта Владимир уточнил «Фонтанке», что нападавший целился ребенку прямо в лицо . По данным СМИ, пуля попала мальчику в щеку, оставив рваную рану, после чего застряла в подбородке.

«Стрелял из окна прицельно. Попал бы немножко на сантиметр вбок, мог бы лишить глаза либо вообще убить», — рассказал Владимир.

В Мариинке «Газете.Ru» сообщили, что так как инцидент произошел вблизи театра, первую помощь ребенку оказали сотрудники. Его доставили в медпункт театра, куда сразу же вызвали скорую. После школьника доставили в детскую больницу.

«Мариинский театр обеспокоен случившимся и следит за судьбой пострадавшего. Разбирательством в данном происшествии сейчас занимаются компетентные органы», — добавили в пресс-службе театра.

Отец пострадавшего добавил, что ребенка уже прооперировали, врачи смогли извлечь пулю. Сейчас мальчик идет на поправку, но ближайшее время будет оставаться в больнице на случай осложнений.

Кто стрелял в ребенка

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину, открывшего стрельбу по ребенку, уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ.). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

«Фонтанка» и Baza уточнили, что он сам работает в Мариинском театре. Мужчину зовут Айтжан Смагулов, ему 38 лет, он родом из Казахстана, российское гражданство получил в 2008 году в Татарстане. С апреля 2021 года состоит в труппе театра в категории «Миманс» (мимический ансамбль).

После случившегося, как уточняют СМИ, у Смагулова изъяли пневматический газобаллонный пистолет «Макаров МР-654к».