Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество
ТВЗ

«Сантиметр вбок, мог бы лишить глаза»: артист Мариинки выстрелил в мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего в ребенка артиста Мариинского театра
Здание Мариинского театра в Санкт-Петербурге
Алексей Даничев/РИА Новости

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице. Пуля попала ребенку в щеку и застряла в подбородке. Отец юного музыканта сообщил, что мужчина целился именно в лицо. Стрелявшего уже задержали, им оказался 38-летний уроженец Казахстана, который работает в Мариинке с 2021 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка в Санкт-Петербурге. Причиной стала игра на саксофоне — мужчину взбесила музыка. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«23 мая на Минском переулке у Мариинского театра 38-летний мужчина выстрелил в 11-летнего ребенка, который играл на саксофоне. Стрелявший жил со соседству — ему не понравилась музыка, и он произвел выстрел из пневматического оружия в несовершеннолетнего из окна своей квартиры», — говорится в публикации.

Очевидцы происшествия рассказали РЕН ТВ, что у пострадавшего мальчика все лицо было в крови.

«Возле него стоял мужчина, потом еще подошли люди. Мальчик никакого звука не издавал, не кричал, не плакал. Он просто стоял в шоке», — поделилась девушка по имени Кристина.

Отец юного музыканта Владимир уточнил «Фонтанке», что нападавший целился ребенку прямо в лицо. По данным СМИ, пуля попала мальчику в щеку, оставив рваную рану, после чего застряла в подбородке.

«Стрелял из окна прицельно. Попал бы немножко на сантиметр вбок, мог бы лишить глаза либо вообще убить», — рассказал Владимир.

В Мариинке «Газете.Ru» сообщили, что так как инцидент произошел вблизи театра, первую помощь ребенку оказали сотрудники. Его доставили в медпункт театра, куда сразу же вызвали скорую. После школьника доставили в детскую больницу.

«Мариинский театр обеспокоен случившимся и следит за судьбой пострадавшего. Разбирательством в данном происшествии сейчас занимаются компетентные органы», — добавили в пресс-службе театра.

Отец пострадавшего добавил, что ребенка уже прооперировали, врачи смогли извлечь пулю. Сейчас мальчик идет на поправку, но ближайшее время будет оставаться в больнице на случай осложнений.

Кто стрелял в ребенка

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчину, открывшего стрельбу по ребенку, уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ.). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

«Фонтанка» и Baza уточнили, что он сам работает в Мариинском театре. Мужчину зовут Айтжан Смагулов, ему 38 лет, он родом из Казахстана, российское гражданство получил в 2008 году в Татарстане. С апреля 2021 года состоит в труппе театра в категории «Миманс» (мимический ансамбль).

После случившегося, как уточняют СМИ, у Смагулова изъяли пневматический газобаллонный пистолет «Макаров МР-654к».

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!