Инсульты во время секса перестали быть редкостью

В России выросло число инсультов, случающихся во время сексуальной активности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на занятия сексом приходится около 5% от общего числа приступов. Отмечается, что инсульты в целом «помолодели»: в больницы все чаще попадают пациенты чуть старше 30 лет, а также в возрасте от 40 до 45 лет.

Врач-нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что сам по себе секс является серьезной физической нагрузкой. Он предупредил, что для людей с врожденными патологиями сосудов такая нагрузка может стать фатальной.

22 мая стало известно о госпитализации 30-летней жительницы Твери, которой стало плохо во время секса с мужем. По данным SHOT, в этот день женщина посетила тренировку, а затем занялась любовью с мужем. В процессе она почувствовала сильное сердцебиение. Вскоре появилась головная боль и пропала чувствительность в левой руке и ноге. В больнице врачи обнаружили у россиянки обширное кровоизлияние в мозг и сделали ей 6-часовую операцию. Причиной инсульта стала патология сосудов мозга.

