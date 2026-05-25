Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Инсульты во время секса перестали быть редкостью

SHOT: инсульты во время секса стали чаще случаться в России
Shutterstock

В России выросло число инсультов, случающихся во время сексуальной активности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на занятия сексом приходится около 5% от общего числа приступов. Отмечается, что инсульты в целом «помолодели»: в больницы все чаще попадают пациенты чуть старше 30 лет, а также в возрасте от 40 до 45 лет.

Врач-нейрохирург Вячеслав Рак объяснил, что сам по себе секс является серьезной физической нагрузкой. Он предупредил, что для людей с врожденными патологиями сосудов такая нагрузка может стать фатальной.

22 мая стало известно о госпитализации 30-летней жительницы Твери, которой стало плохо во время секса с мужем. По данным SHOT, в этот день женщина посетила тренировку, а затем занялась любовью с мужем. В процессе она почувствовала сильное сердцебиение. Вскоре появилась головная боль и пропала чувствительность в левой руке и ноге. В больнице врачи обнаружили у россиянки обширное кровоизлияние в мозг и сделали ей 6-часовую операцию. Причиной инсульта стала патология сосудов мозга.

Ранее житель Башкирии сломал половой орган, когда изменял жене в бане.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!