Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка перенесла инсульт во время секса и теперь заново учится ходить

Shot: в Твери женщина третий год восстанавливается после инсульта во время секса
Shutterstock/FOTODOM

В Твери секс с мужем закончился для 30-летней местной жительницы серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в день инцидента женщина посетила тренировку, затем отправилась домой. Там она занялась с мужем сексом, но в процессе почувствовала, как ее сердцебиение участилось. Помимо этого, вскоре появилась головная боль, а левые руку и ногу она не чувствовала вовсе.

«Уже в больнице врачи обнаружили у девушки обширное кровоизлияние в мозг. После ей провели 6-часовую трепанацию черепа», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что причиной инсульта стала патология сосудов мозга. Об этом женщина раньше не знала.

Ситуация серьезно повлияла на ее здоровье. Пострадавшая не могла сидеть и ходить. Как рассказала сама россиянка, уже три года она пытается вернуться к нормальной жизни. Она обращалась в несколько реабилитационных центров. После терапии она с большим трудом стала ходить с тростью.

Ранее житель Башкирии сломал половой орган, когда изменял жене в бане.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!