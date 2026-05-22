Россиянка перенесла инсульт во время секса и теперь заново учится ходить

Shot: в Твери женщина третий год восстанавливается после инсульта во время секса

В Твери секс с мужем закончился для 30-летней местной жительницы серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в день инцидента женщина посетила тренировку, затем отправилась домой. Там она занялась с мужем сексом, но в процессе почувствовала, как ее сердцебиение участилось. Помимо этого, вскоре появилась головная боль, а левые руку и ногу она не чувствовала вовсе.

«Уже в больнице врачи обнаружили у девушки обширное кровоизлияние в мозг. После ей провели 6-часовую трепанацию черепа», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что причиной инсульта стала патология сосудов мозга. Об этом женщина раньше не знала.

Ситуация серьезно повлияла на ее здоровье. Пострадавшая не могла сидеть и ходить. Как рассказала сама россиянка, уже три года она пытается вернуться к нормальной жизни. Она обращалась в несколько реабилитационных центров. После терапии она с большим трудом стала ходить с тростью.

