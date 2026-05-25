В ЛНР семьи погибших от атаки ВСУ на колледж получат по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при атаке украинских войск на колледж в Луганской народной республике (ЛНР) выплатят по 1,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Там указали, что единовременное пособие на каждого погибшего полагается членам семей, а именно: супругам, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении. Выплаты будут производиться в равных долях каждому члену семьи.

Уточняется, что пострадавшим, получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, в зависимости от степени тяжести выплатят от 300 до 600 тысяч рублей. Кроме того, всем пострадавшим будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей на человека, а также финансовая помощь в связи с утратой имущества — от 75 до 150 тысяч рублей на человека.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

В Кремле отметили важность визита иностранных СМИ в Старобельск.