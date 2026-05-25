Война США и Израиля против Ирана
В Ватикане прокомментировали применение искусственного интеллекта во время военных действий

CNN: папа Римский призвал ограничить использование искусственного интеллекта
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV призвал использовать искусственный интеллект во время военных действий, учитывая этические ограничения. Об этом сообщает CNN.

«Контроль над искусственным интеллектом не должен оставаться в руках «немногих», а технологии разжигают мировые конфликты», — говорится в первом крупном богословском документе своего понтификата — энциклике.

Папа Римский уточнил, что «величие человечества» необходимо защищать в условиях стремительно меняющихся технологий, а ИИ должен строго контролироваться этическими нормами.

Кроме того, Лев XIV заявил, что теория «справедливой войны» — христианское учение из четырех принципов, определяющее условия, при которых война может считаться оправданной, — устарела, а военную силу можно применять только для «самообороны в самом строгом смысле».

14 мая Лев XIV сообщил, что перевооружение Европы порождает напряженность, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты.

По словам папы Римского, сейчас мир «искажен» войной и «воинственной риторикой», а из геополитической сферы исходит «загрязнение разума», которое «проникает в каждую социальную связь». Понтифик подчеркнул, что любое упрощение, которое «создает врагов», должно быть устранено.

Ранее Лев XIV решительно осудил введение расстрела в тюрьмах США.

 
