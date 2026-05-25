В Ватикане прокомментировали применение искусственного интеллекта во время военных действий

Папа Римский Лев XIV призвал использовать искусственный интеллект во время военных действий, учитывая этические ограничения. Об этом сообщает CNN.

«Контроль над искусственным интеллектом не должен оставаться в руках «немногих», а технологии разжигают мировые конфликты», — говорится в первом крупном богословском документе своего понтификата — энциклике.

Папа Римский уточнил, что «величие человечества» необходимо защищать в условиях стремительно меняющихся технологий, а ИИ должен строго контролироваться этическими нормами.

Кроме того, Лев XIV заявил, что теория «справедливой войны» — христианское учение из четырех принципов, определяющее условия, при которых война может считаться оправданной, — устарела, а военную силу можно применять только для «самообороны в самом строгом смысле».

14 мая Лев XIV сообщил, что перевооружение Европы порождает напряженность, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты.

По словам папы Римского, сейчас мир «искажен» войной и «воинственной риторикой», а из геополитической сферы исходит «загрязнение разума», которое «проникает в каждую социальную связь». Понтифик подчеркнул, что любое упрощение, которое «создает врагов», должно быть устранено.

Ранее Лев XIV решительно осудил введение расстрела в тюрьмах США.