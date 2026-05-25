Врач предупредил об опасных ошибках при приготовлении окрошки

Распространенные ошибки при приготовлении окрошки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и нанести другой вред здоровью. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, самым вредным вариантом окрошки является блюдо, в составе которого большое количество картошки и мало овощей.

«Все заливается сладким магазинным квасом и обильно заправляется майонезом. По сути, это уже не окрошка, а салат оливье на минималках. Такое блюдо создает повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт», — подчеркнул диетолог.

Он предупредил, что окрошка, приготовленная по такому рецепту, может вызвать обострение гастрита или панкреатита

Эксперт призвал не использовать при приготовлении летнего супа покупные квасы, поскольку в них содержится много сахара, вредного для здоровья.

Врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова до этого предупреждала, что взрослый человек может съесть без последствий для здоровья 350-400 граммов окрошки. При этом, по словам специалиста, многое зависит от возраста, пола, физической активности и заболеваний человека, а также от того, что он съел до супа.

