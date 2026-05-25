Названа безопасная для взрослого россиянина порция окрошки

Взрослый россиянин может без последствий для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 г, рассказала ТАСС врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ (Новосибирского госуниверситета) Дарья Подчиненова.

Специалист отметила, что многое зависит от возраста, пола, физической активности, заболеваний человека, а также от того, что он съел до холодного супа.

«Если же исходить из средних порций, которые приняты в общепите, лучше ограничиться 350-400 г», — отметила диетолог.

Врач порекомендовала готовить окрошку на натуральном квасе или кефире, чтобы она вписалась в здоровый рацион. Они благотворно влияют на микроорганизмы в кишечнике.

До этого диетолог Людмила Денисенко посоветовала в жаркую погоду перейти на прохладные блюда, так как аппетит снижается, но организму все равно нужна энергия. Например, можно включать в рацион окрошку, холодники, свекольники. Кроме того, врач призвала пить больше обычной воды. Можно утолять жажду квасом и морсами без сахара.

