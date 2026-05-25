Врач раскрыл, кому противопоказано есть окрошку

Окрошка противопоказана людям с гастритом, панкреатитом и некоторыми другими проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Окрошку не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, а также при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита», — рассказал эксперт.

Диетолог также подчеркнул, что употреблять это блюдо не следует при обострении мочекаменной болезни или подагры.

Исключить окрошку на квасе из рациона нужно и пациентам с серьезными проблемами желчевыводящих путей, поскольку продукты брожения негативно влияют на функции гепатобилиарной системы. Кроме того, отказаться от употребления блюда важно при кризовом течении гипертонической болезни.

Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина до этого говорила, что окрошка является полезной пищей, в которой содержатся витамины С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (важны для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (нужны для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калий, магний, натрий, фосфор и железо. При этом, по словам эксперта, здоровому взрослому человеку за раз следует есть не более 250-400 граммов блюда.

