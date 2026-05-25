Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач раскрыл, кому противопоказано есть окрошку

Диетолог Поляков: окрошку нельзя есть при обострении язвенной болезни
Shutterstock

Окрошка противопоказана людям с гастритом, панкреатитом и некоторыми другими проблемами со здоровьем. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Окрошку не стоит есть людям с индивидуальной непереносимостью компонентов, а также при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита», — рассказал эксперт.

Диетолог также подчеркнул, что употреблять это блюдо не следует при обострении мочекаменной болезни или подагры.

Исключить окрошку на квасе из рациона нужно и пациентам с серьезными проблемами желчевыводящих путей, поскольку продукты брожения негативно влияют на функции гепатобилиарной системы. Кроме того, отказаться от употребления блюда важно при кризовом течении гипертонической болезни.

Клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения, нутрициолог, диетолог Ольга Ромашина до этого говорила, что окрошка является полезной пищей, в которой содержатся витамины С (необходим для укрепления иммунитета), группы К (важны для контроля свертываемости крови и укрепления костной ткани), В (нужны для работы нервной системы и клеток), А (необходимы для зрения, иммунитета, кожи), а также калий, магний, натрий, фосфор и железо. При этом, по словам эксперта, здоровому взрослому человеку за раз следует есть не более 250-400 граммов блюда.

Ранее врач рассказала, как изменить рацион питания в жару.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!