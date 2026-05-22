ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Краснодарском крае

В Новороссийске Краснодарского края задержали агента украинских спецслужб, который готовил подрыв объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ

В ведомстве заявили, что задержанным оказался 23-летний гражданин России, проживающий в Северском районе Краснодарского края. По данным спецслужбы, мужчину завербовали через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сотрудники СБУ.

Как сообщили в ФСБ, подозреваемый собирался устроить подрыв одного из энергетических объектов с помощью самодельного взрывного устройства. Мужчину задержали по пути к месту закладки взрывчатки. В тайнике силовики нашли готовое к использованию фугасное СВУ с массой взрывчатого вещества 2,5 кг. Также у него забрали телефон с перепиской, которая подтвердила подготовку преступления и связь с куратором.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.

В ФСБ добавили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Керчи, задержав местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами.