Профессор Продеус объяснил рост депрессивных и тревожных расстройств

В России сегодня отмечается рост вопросов относительно тревожности и депрессивных состояний, что напрямую связано с неготовностью как взрослых, так и подростков к стрессовым ситуациям. Таким мнением в пресс-центре НСН поделился врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

«Количество вопросов, связанных с тревогой и депрессивным состоянием, увеличивается не только среди пациентов, но и среди тех же родителей этих пациентов. Более того, мы видим действительно большой рост среди подросткового населения и молодых взрослых, то есть у педиатрической группы – это до 18 лет включительно», — рассказал специалист.

По его словам, это связано с тем, что современные дети и их родители не готовы к стрессовым ситуациям и не умеют работать с ними.

До этого врач-психиатр Александр Федорович сообщил, что в наблюдается тотальная гипердиагностика при постановке диагноза «депрессия». По его словам, сегодня ставить диагнозы может любой человек с медицинским дипломом, в результате чего часто на прием к психиатру приходят люди, которым уже диагностировал депрессию человек, далёкий от психиатрии.

