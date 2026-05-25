Россиянам начали массово по ошибке диагностировать депрессию

Психиатр Федорович заявил о тотальной гипердиагностике депрессии россиянам
В России наблюдается тотальная гипердиагностика при постановке диагноза «депрессия». Мало кто на самом деле задумывается о том, что это за болезнь, при этом само слово «диагноз» вокруг нее стало довольно спорным, заявил врач-психиатр Александр Федорович.

«Во-первых, за последние 100 лет критериев о депрессии стало больше в 15 раз, тогда как когда ее впервые описали, в 1905 или 1906 году, их было всего три. Так что на сегодняшний день мы сталкиваемся с тотальной гипердиагностикой. Во-вторых, эта гипердиагностика реализуется везде: психологи пишут, что лечат депрессию, страхи, невроз», — рассказал специалист в пресс-центре НСН.

По его словам, сегодня ставить диагнозы может любой человек с медицинским дипломом, в результате чего часто на прием к психиатру приходят люди, которым уже диагностировал депрессию человек, далекий от психиатрии. Причем зачастую такие специалисты назначают массу психотропных препаратов, заключил врач.

До этого директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечал, что в России рост на антидепрессанты отмечается еще с начала пандемии коронавируса и продолжается и сегодня. Он подчеркнул, что в последнее время меняется культура применения антидепрессантов, на фоне чего люди, столкнувшиеся с тяжелыми состояниями, перестали избегать обращения за помощью, хотя раньше пытались справиться народными методами и своими силами.

Ранее россиян предупредили об опасности «спреев счастья» с окситоцином.

 
