В Кузбассе начали отменять автобусы из-за долгов перевозчика

Жители Кемеревской области пожаловались на сокращение автобусных рейсов. В поселке Щегловский оказались отменены автобусы, следовавшие по маршрутам №185 и №160. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на сообщение в чате губернатора Кузбасса.

По словам жителей Щегловского, сейчас уехать с вокзала в дневное время невозможно. Теперь пассажирам приходится ждать следующего рейса 5 часов.

В Министерстве транспорта Кузбасса подтвердили корректировку расписания рейсов, вызванную долгами перевозчика.

«В связи с тяжелым финансовым положением и задолженностью перед поставщиками топлива «Пассажиравтотранс» вынужден корректировать расписание рейсов и руководство предпринимает все возможные меры для стабилизации», — сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации у перевозчика не осталось средств для заправки автобусов.

До этого жители военного городка Озерный в Тверской области остались без автобусного сообщения с райцентром Бологое. По их словам, единственный рейсовый автобус перестал ходить несколько дней назад, но администрация не предупреждала население о его отмене.

