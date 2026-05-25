Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кузбассе начали отменять автобусы из-за долгов перевозчика

В Кемеровской области начали сокращать автобусные рейсы
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жители Кемеревской области пожаловались на сокращение автобусных рейсов. В поселке Щегловский оказались отменены автобусы, следовавшие по маршрутам №185 и №160. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на сообщение в чате губернатора Кузбасса.

По словам жителей Щегловского, сейчас уехать с вокзала в дневное время невозможно. Теперь пассажирам приходится ждать следующего рейса 5 часов.

В Министерстве транспорта Кузбасса подтвердили корректировку расписания рейсов, вызванную долгами перевозчика.

«В связи с тяжелым финансовым положением и задолженностью перед поставщиками топлива «Пассажиравтотранс» вынужден корректировать расписание рейсов и руководство предпринимает все возможные меры для стабилизации», — сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что на фоне сложившейся ситуации у перевозчика не осталось средств для заправки автобусов.

До этого жители военного городка Озерный в Тверской области остались без автобусного сообщения с райцентром Бологое. По их словам, единственный рейсовый автобус перестал ходить несколько дней назад, но администрация не предупреждала население о его отмене.

Ранее кемеровчанин угнал три грузовика, чтобы обновить гардероб.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!