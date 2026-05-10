Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Жителей города в Ленобласти лишили последнего автобуса до райцентра

«Осторожно, новости»: Озерный в Ленобласти лишился последнего автобуса в Бологое
Shutterstock

Жители военного городка Озерный в Тверской области остались без автобусного сообщения с райцентром Бологое. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, единственный рейсовый автобус перестал ходить несколько дней назад, причем администрация не предупреждала население о его отмене. В итоге из Озерного, где проживает около 12 тысяч человек, в Бологое можно добраться только на одной маршрутке в день.

Люди жалуются, что потеряли возможность добраться до железнодорожного вокзала, им приходится платить за такси во много раз больше, чем стоил автобус.

«Городок практически отрезан от цивилизации», — говорится в сообщении канала.

Сложнее всего приходится тем жителям Озерного, которые регулярно ездят в Бологое на учебу или работу. Кроме того, людей беспокоит отсутствие возможности добраться до районной больницы, куда им часто приходится обращаться, поскольку в местной остались только терапевтическое и детское отделения.

В администрации Озерного заверили, что уже решают ситуацию с транспортом. По словам представителей местных властей, возникли «какие-то проблемы с контрактом». При этом сроки возобновления автобусного сообщения не называются.

Ранее на Камчатке городские автобусы заменили на автозаки из-за непогоды.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!