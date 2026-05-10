Жителей города в Ленобласти лишили последнего автобуса до райцентра

Жители военного городка Озерный в Тверской области остались без автобусного сообщения с райцентром Бологое. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, единственный рейсовый автобус перестал ходить несколько дней назад, причем администрация не предупреждала население о его отмене. В итоге из Озерного, где проживает около 12 тысяч человек, в Бологое можно добраться только на одной маршрутке в день.

Люди жалуются, что потеряли возможность добраться до железнодорожного вокзала, им приходится платить за такси во много раз больше, чем стоил автобус.

«Городок практически отрезан от цивилизации», — говорится в сообщении канала.

Сложнее всего приходится тем жителям Озерного, которые регулярно ездят в Бологое на учебу или работу. Кроме того, людей беспокоит отсутствие возможности добраться до районной больницы, куда им часто приходится обращаться, поскольку в местной остались только терапевтическое и детское отделения.

В администрации Озерного заверили, что уже решают ситуацию с транспортом. По словам представителей местных властей, возникли «какие-то проблемы с контрактом». При этом сроки возобновления автобусного сообщения не называются.

