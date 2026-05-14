Кемеровчанин угнал три грузовика, чтобы обновить гардероб

В Кузбассе водитель угнал три грузовика у начальства

В Кемерово сотрудники полиции задержали 20-летнего местного жителя, который похитил три «Газели» с территории предприятия, где раньше работал водителем. Об этом сообщает kp.ru.

В полицию обратился представитель организации, занимающейся автомобильными перевозками. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали три машины. Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Им оказался бывший водитель этого же предприятия.

Выяснилось, что молодой человек разместил в интернете объявление о продаже грузовиков. Покупатель, который хотел разобрать машины на запчасти, откликнулся на предложение. Злоумышленник продал за 450 тысяч рублей. Все вырученные деньги молодой человек потратил на покупку новой одежды. Возбуждено уголовное дело.

