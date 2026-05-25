Россиянам рассказали, как ухаживать за выгоревшими на солнце волосами

После долгого пребывания на солнце волосы часто становятся сухими, ломкими, тусклыми и начинают сильнее путаться. Чтобы их восстановить, в первые недели после воздействия ультрафиолета необходимо сделать упор на увлажнение. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова.

«Лучше выбирать бессульфатные шампуни и увлажняющие кондиционеры либо средства для поврежденных волос. При этом агрессивные пенящиеся компоненты способны дополнительно пересушивать как волосы, так и кожу головы», — отметила специалист.

Регулярное использование питательных масок также необходимо, так как после солнца волосам требуются липиды, протеины и витамины. Хорошо работают средства с аргановым, касторовым и кокосовым маслами, которые помогают частично восстановить структуру волоса и уменьшить ломкость. Кроме того, важен правильный рацион, богатый витаминами A, E, C, группы B, а также железом, цинком, кремнием, продолжила она.

В период восстановления эксперт советует максимально ограничить использование фена, плойки и утюжков. Если же без укладки не обойтись, стоит применять термозащиту.

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова до этого говорила, что основной причиной выпадения волос является стресс, так как гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов.

Помимо этого, волосы могут выпадать из-за нехватки железа и фолиевой кислоты (витамин B9). Для профилактики врач посоветовала соблюдать правильный уход и режим дня, регулярно сдавать анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту и белок (биохимия крови).

