Врач развеяла главные мифы о выпадении волос

Мнение о том, что частое мытье головы приводит к выпадению волос, является мифом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова.

Однако она уточнила, что частое мытье головы (более двух раз в сутки) не рекомендовано из-за воздействия на гидролипидный слой кожи.

«Важно подобрать правильный шампунь: в нем не должно быть большого количества сульфатов и других агрессивных компонентов. При ежедневном использовании, а тем более несколько раз в день, такое средство будет истончать гидролипидный слой кожи, что приводит к уменьшению выработки кератина и активности роста волоса», — пояснила Анчикова.

Врач также назвала мифом то, что нельзя спать с мокрой головой. Она подчеркнула, что такая привычка также не приводит к обильному выпадению волос, но может привести к повреждению и ломкости на фоне механического воздействия. Частично ложью является и то, что сушка феном может оказать влияние на густоту волос. Для безопасного использования устройства важно включать теплый или холодный режим и держать его на расстоянии примерно 30 сантиметров от волос.

Стилист-технолог и колорист Алия Неврюева до этого говорила «Газете.Ru», что нужно отказаться от использования луковых масок, красного перца, горчицы для роста волос и прочих народных рецептов.

