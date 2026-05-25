Спасатели задействуют вертолет для тушения хостела в Москве

Для тушения пожара в московском хостеле «Акварель» готовят вертолет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сейчас огнем охвачены второй и третий этажи здания. На месте работают пожарные и несколько бригад скорой помощи. Для тушения огня готовят вертолет, воду планируют забирать из Черкизовского пруда.

Как отмечает SHOT, отзывы о хостеле в основном негативные: гости жалуются на духоту, прокуренные и грязные номера, а также на наличие тараканов.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о пожаре на востоке Москвы в районе станции метро «Черкизовская».

Судя по фото и видеоматериалам, огонь охватил кровлю здания, в воздух поднимается густой черный дым. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Собеседник агентства отметил, что огонь быстро распространяется, объявлен второй номер сложности пожара.

10 мая в Свердловской области произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия, огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов». Как уточнялось, в городе Дегтярск загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция по адресу Объездная дорога, 6б. Кадры пожара прислал местный житель. По его словам, в городе вспыхнула лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимался столб черного дыма.

Ранее на западе Москвы загорелся рынок стройматериалов.

 
