Спасатели задействуют вертолет для тушения хостела в Москве

Для тушения пожара в московском хостеле «Акварель» готовят вертолет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, сейчас огнем охвачены второй и третий этажи здания. На месте работают пожарные и несколько бригад скорой помощи. Для тушения огня готовят вертолет, воду планируют забирать из Черкизовского пруда.

Как отмечает SHOT, отзывы о хостеле в основном негативные: гости жалуются на духоту, прокуренные и грязные номера, а также на наличие тараканов.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил о пожаре на востоке Москвы в районе станции метро «Черкизовская».

Судя по фото и видеоматериалам, огонь охватил кровлю здания, в воздух поднимается густой черный дым. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Собеседник агентства отметил, что огонь быстро распространяется, объявлен второй номер сложности пожара.

