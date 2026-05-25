На востоке Москвы загорелся хостел

Крупный пожар произошел на востоке Москвы, в районе станции метро «Черкизовская». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовав кадры с места происшествия.

Судя по фото и видео, горит кровля здания. В воздух поднимается большой столб черного дыма. По данным канала, на месте пожара дежурит большое количество скорых. В настоящий момент идет обследование помещений и эвакуация людей.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, горит хостел на улице Монтажная. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Собеседник агентства отметил, что огонь продолжает стремительно распространяться. Объявлен второй номер сложности пожара.

В пресс-службе МЧС России уточнили журналистам, что до прибытия спасателей горящее здание самостоятельно покинули около 600 человек. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Судя по отзывам, с которыми ознакомился новостной портал MSK1.ru, постояльцы хостела часто жаловались на тараканов в комнатах, но при этом отмечали хорошую работу персонала. Кровати в хостеле обычные вместо двухъярусных, никаких общих душевых и кухонь.

