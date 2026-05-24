На западе Москвы загорелся рынок стройматериалов

На западе столицы произошел пожар. Видео публикует «Осторожно, Москва».

Telegram-канал пишет, что возгорание произошло на рынке строительных материалов «Тополек», расположенном на улице Адмирала Корнилова.

По данным МЧС, там загорелся одноэтажный павильон. Пожарные уже начали тушение. Дым виден в разных частях Новой Москвы.

10 мая в Свердловской области произошло возгорание на территории деревообрабатывающего предприятия, огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов». Как уточнялось, в городе Дегтярск загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция по адресу Объездная дорога, 6б. Кадры пожара прислал местный житель. По его словам, в городе вспыхнула лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимался столб черного дыма.

