Эксперты рассказали об опасности разрушения Ледника Судного дня

360.ru: разрушение Ледника Судного дня может вызвать мировой потоп
Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил 360.ru, что разрушение ледника Туэйтс (Ледника Судного дня) в Антарктиде приведет к мировому потопу.

Ученый отметил, что уровень мирового океана, согласно прогнозам, должен подняться на 40-100 см. По его словам, за весь прошлый век мировой океан поднялся на 17 см. Однако даже подъем уровня воды на метр представляет серьезную угрозу, к которой необходимо готовиться.

По словам климатолога, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, в потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь, а также побережье Балтики. При этом основной угрозой для российских территорий она назвала не подъем уровня мирового океана, а нехватка пресной воды в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой массовую миграцию из этих регионов.

В феврале исследователи Гонконгского политехнического университета создали первую высокоточную 30-летнюю (1993–2022 годы) запись изменений массы Мирового океана — так называемого баристатического уровня моря.

Анализ показал, что за 1993–2022 годы глобальный уровень моря вырос примерно на 90 мм, в среднем на 3,3 мм в год, причем темпы роста ускоряются. Около 60% этого повышения связано именно с увеличением массы океана. С 2005 года именно этот фактор стал главным драйвером роста уровня моря.

Основным источником дополнительной воды оказалось ускоренное таяние наземных льдов, прежде всего в Гренландии. В целом за исследуемый период более 80% прироста массы океана обеспечили полярные ледяные щиты и горные ледники.

Ранее в Антарктиде впервые была замечена акула.

 
