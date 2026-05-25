Врач перечислила опасные народные методы снятия зубной боли

Многие популярные домашние методы снятия зубной боли лишь усугубляют проблему. Об этом в беседе с РИАМО предупредила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

Некоторые люди пытаются прикладывать к больному месту чеснок, использовать эфирные масла или жгучий перец. Однако, по ее словам, такие средства нередко вызывают химический ожог десны и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Распространенные полоскания горячими растворами соли, соды, спиртом или концентрированными травяными настоями тоже способны навредить.

«Любое прогревание в зоне воспаления усиливает отек и ускоряет распространение инфекции. Особенно опасны согревающие компрессы — они могут привести к быстрому ухудшению состояния и развитию серьезных осложнений», — подчеркнула Мартынова.

Если нет возможности срочно обратиться к стоматологу, она советует ограничиться приемом обезболивающих препаратов строго в допустимых дозировках.

Стоматолог, медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин до этого говорил, что здоровье зубов и десен влияет не только на улыбку, но и на весь организм. Проблемы с полостью рта, если не устранить их вовремя, могут привести к болезням сердца, ЖКТ, а также проблемам в общении.

