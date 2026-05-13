Врач предупредил, что происходит под деснами у тех, кто боится стоматолога

Есть люди, которые годами не заходят к стоматологу из-за страха. Внешне все может выглядеть вполне нормально, однако под деснами в это время часто уже началась совсем другая история, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

«Сначала на шейках зубов появляется обычный мягкий налет. Если его не убрать, он постепенно превращается в зубной камень. И вот здесь важный момент: он образуется не только на поверхности зубов, но и уходит под десну, туда, где его не видно и не достать обычной щеткой», — объяснил врач.

Под десной создаются идеальные условия для бактерий — тепло, влажно, кислород почти не поступает. Бактерии дают обильное потомство, в ответ на это десна начинает воспаляться. Появляется кровоточивость, часто неприятный запах. Многие не придают этому значения — «ну, бывает», — хотя это уже первый сигнал.

«Если ничего не менять, воспаление идет глубже. Между зубом и десной образуются так называемые карманы — небольшие пространства, где скапливаются бактерии. Организм пытается с этим бороться, но процесс становится хроническим и постепенно начинает разрушаться костная ткань, которая удерживает зуб», — отметил врач.

Самое неприятное — все это может происходить практически без боли. Человек спокойно ест, разговаривает, улыбается, а потом в какой-то момент замечает, что зуб как будто шатается, и это уже сложно назвать начальной стадией процесса.

«Страх — одна из самых частых причин запущенных случаев. Чем дольше откладываешь визит, тем сложнее потом лечение. Хотя современные методы обезболивания давно позволяют проводить процедуры максимально комфортно — от хорошей анестезии до седации», — сказал он.

Бояться нормально. Но процессы под деснами не останавливаются из-за страха, они просто идут своим ходом, и иногда лучший способ избавиться от тревоги — это один раз прийти к стоматологу и убедиться, что все не так страшно, как кажется.

«При этом важно понимать еще одну вещь: чем раньше человек приходит, тем проще все проходит. На ранних стадиях речь часто идет о профессиональной чистке и контроле гигиены, а не о сложном лечении. Но если время упущено, могут понадобиться уже более серьезные вмешательства — от глубокой обработки зубодесневых карманов до хирургических методов лечения пародонтита», — заявил стоматолог.

Еще одна распространенная ошибка — пытаться исправить все самому. Более жесткие щетки, агрессивные пасты, постоянные полоскания могут дать ощущение контроля, но на процесс под десной они почти не влияют, а иногда даже усугубляют ситуацию, например, травмируя десну.

«И в этом, пожалуй, главный момент: проблема развивается тихо, но неотвратимо. И единственный способ ее остановить — не игнорировать, а один раз посмотреть ей в лицо, ведь чаще всего все оказывается гораздо проще, чем человек себе представлял», — резюмировал он.

