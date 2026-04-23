Гадалка за шесть лет выманила у российской пенсионерки 8 млн рублей

В Подмосковье гадалка шесть лет морочила голову пенсионерке и выманила у нее 8 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Двух жительниц Подмосковья в возрасте 35 и 55 лет задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Старшая из фигуранток втерлась в доверие к пожилой женщине из Наро-Фоминска и объявила о якобы нависшей над ее близкими угрозе. Для «отвода беды» она убеждала жертву постоянно заказывать дорогие обряды, свечи в храмах и поминальные записки. Ценник за каждый сеанс доходил до сотен тысяч рублей. При этом младшая вела с потерпевшей общение по телефону и СМС.

На протяжении долгого времени обманутая пенсионерка безропотно переводила гонорары гадалке и отдавала наличные при встречах. Общий урон перевалил за 8 млн рублей. Все вскрылось лишь после откровенного разговора с сыном, который, узнав о происходящем, немедленно отправился в полицию.

Дальнейшие переговоры с гадалками шли уже под контролем оперативников. На очередной передаче вознаграждения аферисток взяли с поличным — в руках у гадалки оказался муляж денег.

Обе фигурантки заключены под стражу. Правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным аферам. Возбуждено уголовное дело.

