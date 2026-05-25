Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог раскрыла причины появления «синдрома Плюшкина» у россиян

Профессор Кочетова: синдром Плюшкина во многом связан с генетикой
Shutterstock

Так называемый «синдром Плюшкина» или патологическая склонность к накопительству часто развивается из-за генетической предрасположенности. Также на это расстройство влияет нарушение исполнительных функций и бедность, рассказала RT профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

«Наследственность действительно играет роль: по данным исследований близнецов, гены отвечают примерно за половину предрасположенности к этому расстройству», — пояснила психолог.

Однако генетика – это лишь один из факторов, влияющих на формирование синдрома. Хоардинг или психическое расстройство, связанное с патологическим накопительством, часто выявляется у людей, которые имеют проблемы с планированием, принятием решений, организацией – то есть нарушениями исполнительных функций. Зачастую такие люди уверены, что выброс вещей – это непростительные траты, они также «очеловечивают» предметы, приписывают им чувства.

И ещё одним важным фактором формирования «синдрома Плюшкина» являются низкие доходы. По словам Кочетовой, в этом случае последствия расстройства быстрее становятся очевидными – например, оно может закончиться риском потери жилья.

Исследователи до этого обнаружили, что порядка трети россиян склонны накапливать вещи и почти никогда не избавляются от ненужного. Так, 32% граждан, принявших участие в опросе, признались, что в их квартирах чаще всего скапливаются пакеты, коробки и банки. На втором месте (26%) — одежда и обувь, которую не носят. 24% опрошенных копят игрушки и сувениры, 8,6% — зарядные устройства, 5,6% — лекарства и косметику, 4,3% — посуду и столовые приборы.

Ранее россиянам рассказали, о чём может говорить накопительство у пожилых.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!