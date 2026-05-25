Психолог раскрыла причины появления «синдрома Плюшкина» у россиян

Так называемый «синдром Плюшкина» или патологическая склонность к накопительству часто развивается из-за генетической предрасположенности. Также на это расстройство влияет нарушение исполнительных функций и бедность, рассказала RT профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

«Наследственность действительно играет роль: по данным исследований близнецов, гены отвечают примерно за половину предрасположенности к этому расстройству», — пояснила психолог.

Однако генетика – это лишь один из факторов, влияющих на формирование синдрома. Хоардинг или психическое расстройство, связанное с патологическим накопительством, часто выявляется у людей, которые имеют проблемы с планированием, принятием решений, организацией – то есть нарушениями исполнительных функций. Зачастую такие люди уверены, что выброс вещей – это непростительные траты, они также «очеловечивают» предметы, приписывают им чувства.

И ещё одним важным фактором формирования «синдрома Плюшкина» являются низкие доходы. По словам Кочетовой, в этом случае последствия расстройства быстрее становятся очевидными – например, оно может закончиться риском потери жилья.

Исследователи до этого обнаружили, что порядка трети россиян склонны накапливать вещи и почти никогда не избавляются от ненужного. Так, 32% граждан, принявших участие в опросе, признались, что в их квартирах чаще всего скапливаются пакеты, коробки и банки. На втором месте (26%) — одежда и обувь, которую не носят. 24% опрошенных копят игрушки и сувениры, 8,6% — зарядные устройства, 5,6% — лекарства и косметику, 4,3% — посуду и столовые приборы.

