Россиянам рассказали, о чем может говорить накопительство у пожилых

Беспорядок в доме, коллекционирование ненужных вещей и откровенного хлама, а также социальную изоляцию пожилого человека многие привыкли списывать на возраст. Однако за этими неприятными симптомами может скрываться серьезное психическое расстройство — синдром Диогена, также известный как патологическое накопительство, рассказала «Газете.Ru» эксперт социального проекта Деменция.net, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Мария Штань.

С медицинской точки зрения синдром Диогена — психическое расстройство, главными чертами которого являются крайне пренебрежительное отношение к себе, добровольная социальная изоляция, апатия и склонность к патологическому накопительству.

«У пациентов наблюдается накопление ненужных, вышедших из употребления вещей, крайняя неряшливость, безразличие к своему внешнему виду и санитарному состоянию жилища. Характерно также отсутствие стыда, полный отказ от соблюдения социальных норм гигиены. Как правило, такие люди подозрительны и негативно, а иногда и агрессивно настроены к окружающим, особенно к тем, кто критикует их образ жизни», — рассказала Штань.

По словам врача, чаще других синдромом Диогена заболевают люди, которые в прошлом вели активный образ жизни, получили хорошее образование и были успешны в обществе.

«В числе факторов риска также преклонный возраст, склонность к одиночеству и возрастное снижение когнитивных функций. Однако все же пусковым механизмом чаще выступают провоцирующие события. Причина столь странного изменения поведения до конца не ясна. Но мы знаем, что спровоцировать дебют заболевания может тяжелый стресс в пожилом возрасте, например, внезапные экономические проблемы, смерть близкого человека, вынужденное одиночество», — заметила психиатр.

Исследования показывают, что в основе неконтролируемого собирательства могут лежать и нейробиологические причины.

«Согласно ряду исследований, у людей с патологическим накопительством выявлены особенности в развитии коры лобных долей мозга, особенно правого полушария. А именно в этой области находится центр, контролирующий рациональность поступков и принятие решений. Это, по мнению специалистов, и объясняет их специфическое поведение», — отметила эксперт.

Этот синдром можно вылечить при помощи психотерапии и медикаментозно. Однако крайне важно, чтобы человек сам согласился на лечение.

