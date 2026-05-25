На Кубани мужчина в наушниках не услышал сигнал и попал под поезд

На Кубани 52-летний мужчина шел в наушниках и угодил под поезд, не услышав сигнал машиниста. Об этом сообщает «Россия. Кубань».

Инцидент произошел на железнодорожной станции Крымская. Машинист заметил человека на путях, подал звуковой сигнал и экстренно начал торможение. Однако мужчина шагал в наушниках и, судя по всему, не услышал приближающегося поезда.

В результате наезда избежать не удалось. Пешеход в результате случившегося не выжил.

До этого 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области. В этот момент ребенок пересекал железнодорожный путь по пешеходному переходу, который не предназначен для проезда транспорта. В результате он не выжил.

Ранее грузовой поезд сбил девушку-подростка в Кузбассе, она не выжила.