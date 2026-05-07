Россиянам рассказали, что важно сделать в первые 10 минут после укуса змеи

Летом в России укусы змей — не редкость. Чаще всего виновниками становятся гадюка или щитомордник. Их яд разрушает сосуды, нарушает свертываемость крови и может вызвать отек, некроз тканей, а в тяжелых случаях — привести к летальному исходу. Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь в беседе с РИАМО рассказала, что важно сделать в первые 10 минут после укуса.

Специалист подчеркнула, что действовать нужно быстро, но без паники, поскольку адреналин усугубляет распространение яда.

По ее словам, необходимо сразу отойти от змеи минимум на пять метров. Затем стоит попытаться сфотографировать ее на расстоянии — это поможет врачам подобрать правильную сыворотку. После — важно смыть остатки яда с кожи мыльным раствором и наложить стерильную давящую повязку (не тугую). Место укуса при этом тереть нельзя.

Укушенную конечность врач посоветовала зафиксировать шиной или подручными средствами (палка, доска). Руку следует закрепить в согнутом в локте положении. Ногу можно прибинтовать ко второй ноге. Параллельно вызывается скорая медицинская помощь по номеру 103. В ожидании бригады медиков пострадавшему необходим покой и питье (прохладная вода).

«Если все же при вас пострадавший потерял сознание, кровообращение остановлено (нет пульса, дыхание отсутствует, а скорая я помощь еще не прибыла), немедленно приступайте к сердечно легочной реанимации (30/2 — 30 компрессий, 2 вдоха)», — заключила Гузь.

Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова до этого объяснила, как обезопасить себя от укуса змеи.

Она порекомендовала надевать в лес высокие резиновые сапоги и плотную одежду с длинными рукавами. Особенно осторожными нужно быть в мае и июне — в период размножения змей.

Если гадюка появилась прямо на участке, самостоятельно ловить ее не стоит — лучше обратиться в МЧС, подчеркнула эксперт.

Ранее ветеринар рассказал, как действовать, если питомца укусила змея.