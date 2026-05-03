Ветврач объяснила, что делать, если питомца укусила змея на пикнике

При укусе змеи нужно оказать питомцу первую помощь и сразу обратиться в ветклинику, даже если питомец не подает признаков сильного недомогания. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринар, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

«Избегайте пикников и прогулок в высокой траве, среди каменистых участков неподалеку от леса и берегов водоемов, где весной любят греться змеи. Лучшая защита питомцев – профилактика. Не отпускайте собаку или кошку с поводка/шлейки, не разрешайте раскапывать норы или гулять по заросшим участкам», — объяснила она.

В поездку берите с собой ветаптечку, которую соберете заранее. В ней обязательно должны быть стерильные салфетки и бинты, хлоргексидин и антигистаминные препараты. Также сохраните номера и адреса ветклиник, которые находятся поблизости места пикника.

Если питомец все же добрался до змеи, не паникуйте. Нередко гадюки оставляют «сухие укусы» (без яда). Чаще всего питомцев кусают в морду или передние лапы. Осмотрите место укуса, обычно там остаются две точечные ранки. Обработайте их хлоргексидином и дайте антигистаминный препарат в дозировке по весу. После этого сразу отправляйтесь в ветклинику, где питомца осмотрят и проведут нужные процедуры.

«Ни в коем случае не обрабатывайте спиртом и не разрезайте место укуса, не отсасывайте яд и туго не стягивайте рану. Постарайтесь максимально обездвижить животное, поскольку яд быстро распространяется при движении», – предупредила ветврач.

Помните и о том, что чаще всего укусы змей происходят в момент, когда вас нет рядом. Стоит насторожиться, если питомец стал учащенно или тяжело дышать, стал вялым или шатко двигается. Обратить внимание стоит и на повышенное слюноотделение, рвоту и диарею.

«Если совсем недавно питомец активно двигался, и вдруг стал чувствовать себя плохо, это может говорить об укусе. Недомогание может быть и легким, но это не значит, что все в порядке. Не пренебрегайте мерами безопасности и сразу же обратитесь к ветеринару», – заключила Колесникова.

Ранее ветврач категорически запретила давать питомцам маринованное сырое мясо.

 
