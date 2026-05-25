Эксперты рассказали, чем грозит строительство отеля на Куршской косе

«Известия»: отель на Куршской косе угрожает 15 видам птиц из Красной книги
Строительство высотного отеля на Куршской косе угрожает 15 видам краснокнижных птиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты орнитологической экспертизы, проведенной специалистами Зоологического института РАН.

По словам ученых, птицы будут биться о прозрачный фасад многоэтажного здания, так как не способны отличить стекло на своем пути.

«Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, <...>. Если говорить о федеральной Красной книге, то это виды западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп», — пояснил директор биологическая станции «Рыбачий» Зоологического института Андрей Мухин.

Отмечается, что специалисты рекомендовали компании-застройщику «Спецавторанс» снизить высотность или изменить материал фасада здания. Однако застройщик отказался вносить изменения в проект.

16 января суд отправил директора парка «Куршская коса» Анатолия Калину под домашний арест. Его задержали по уголовному делу о незаконной вырубке леса.

Ранее Минприроды рассказало, как регулируется добыча краснокнижных животных в России.

 
